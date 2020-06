In nur wenigen Minuten überschwemmte Starkregen mehrere Keller in Purbach. „Da das Gewitter sich auf den Ort konzentrierte, konnten wir mit Hilfe der Feuerwehren Breitenbrunn und Donnerskirchen alle Aufräumarbeiten durchführen“, heißt es vonseiten der Stadtfeuerwehr. Der Einsatz mit rund 60 Mann dauerte trotzdem bis spät in die Nacht.