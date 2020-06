Dies bestätigte die Wiener Polizei am Mittwoch. Der Vorfall hatte sich, wie berichtet, im März zugetragen. In einem von einem Augenzeugen an „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk übermittelten Brief wurde berichtet, dass der Beamte seinen Handschuh mit Pfefferspray eingesprüht und dann das Gesicht des Obdachlosen eingerieben haben soll.