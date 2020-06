Vertrag ausnahmsweise storniert

Einen neuen Telekom-Vertrag für TV, Internet und Festnetztelefonie hatte Andrea B. aus Wien abgeschlossen und dazu ein Tablet erhalten. „Mir wurde bei der Beratung gesagt, dass ich die gleichen Fernsehsender haben werde wie bei meinem früheren Anbieter“, so die Leserin. Weil dem aber nicht so war, wollte die Wienerin den Vertrag kündigen. Doch das wurde seitens des Unternehmens abgelehnt, weshalb Frau B. letztlich die Ombudsfrau um Hilfe ersuchte. A1 zeigte sich in diesem Fall sehr kulant. Der Vertrag wird ausnahmsweise storniert, wenn Frau B. das Tablet retourniert.