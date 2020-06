Die FPÖ will die Corona-Krise dazu nutzen, das Land „neu zu denken“ und alle „Strukturen zu hinterfragen“. Parteichef Norbert Hofer erneuerte am Mittwoch seine Forderung nach einer Wiederbelebung des Österreich-Konvents. Zudem verlangen die Freiheitlichen massive Steuersenkungen und Konjunkturpakete. Kritik übte Hofer am AUA-Deal und den Schäden durch die Corona-Maßnahmen.