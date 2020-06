Was jetzt schon gesagt werden kann: An der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Innsbruck wurden viele Notfälle und Belastungssituationen aufgrund familiärer Auseinandersetzungen registiert. Generell dürfte der Lockdown Schäden in der Entwicklung, im Sozialverhalten und der psychischen Gesundheit beim Nachwuchs hinterlassen.