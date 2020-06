Wegen eines positiven Coronavirus-Falls in einem Lokal in Vorarlbergs größtem Einkaufszentrum, dem Messepark in Dornbirn, hat das betroffene Restaurant vorerst geschlossen werden müssen. Im Zuge eines Routine-Screenings war ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Eine Ansteckung von Gästen gilt zwar als unwahrscheinlich, ihren Gesundheitszustand sollten sie dennoch beobachten, riet Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).