Bereits seit dem Sommer 2019 waren der Somalier und der Österreicher mit sieben weiteren Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren in Floridsdorf und in der Donaustadt unterwegs, um in Geschäfte, Trafiken, Lokale, Imbissstände und sogar in eine Bank einzubrechen. 77 Delikte mit einem Gesamtschaden von 148.000 Euro wurden ihnen zur Last gelegt. Im November ging die Bande der Polizei dann ins Netz.