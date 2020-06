Sobald Sie Ihr Obst und Gemüse püriert und in Gläsern abgefüllt haben, stellen Sie die fertigen Gläser in den Einkochautomat. Dann stellen Sie die Zeit und die gewünschte Temperatur ein. Wenn die korrekte Zeit erreicht ist, beginnt der Einkochvorgang. Achten Sie darauf, dass die Gläser sauber nebeneinander gereiht sind. Stellen Sie diese also so in den Einkochautomat, dass sie weiterhin frei beweglich sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Temperatur sie einstellen sollen, erledigt auch das für Sie der Einkochautomat. So stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel richtig konserviert werden und Schimmelbildung erst gar nicht aufkommt.