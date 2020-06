Seidl: „Antriebswechsel“ als Begründung

McLarens Teamchef Andreas Seidl verriet kürzlich bei „Sky Sports“, dass McLaren an solchen Tests nicht telnehmen kann, dafür gab der Deutsche als Grund den häufigen „Antriebswechsel in den vergangenen Jahren“ an. Was aber deswegen interessant ist, weil im 2018-McLaren schon ein Renault-Motor war, das heißt sie könnten mit ihrem derzeitigen Motorenhersteller testen, dem ist aber nicht so. Renault kann nämlich keine zusätzlichen Antriebseinheiten liefern.