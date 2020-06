Das jüngste EU-Mitglied Kroatien möchte im Juli in das „Euro-Wartezimmer“ eintreten. In einem Schreiben an seine europäischen Amtskollegen sowie an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic um Unterstützung für den kroatischen Beitritt zum Wechselkursmechanismus (ERM II) gebeten.