„Wünsch mir noch mal so ein Kleines“

In der Show „America‘s Got Talent“, in der sie in der Jury sitzt, war sie von einer Kandidatin, die mit ihrem Kind auf die Bühne kam, dermaßen entzückt, dass sie sich prompt öffentlich ein weiteres Kind wünschte. „Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines“, verkündete sie überraschend. Ihre Jury-Kollegin Sofia Vergara fragte zur Sicherheit noch einmal nach, ob sie sich tatsächlich noch ein Baby wünsche, und die 47-Jährige erklärte daraufhin eindeutig: „Ja“.