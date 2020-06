Der 43-jährige Serbe, der auch in der Herzogstadt wohnt, hatte das Heroin immer wieder in kleineren Mengen aus Slowenien nach Österreich eingeführt. Im Zuge der Ermittlungen der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos St. Veit an der Glan konnten mehrere Subdealer ausgeforscht werden, die im Auftrag des 43-Jährigen Drogen an Konsumenten verkauft haben und hierfür mit Heroin entlohnt wurden. Es wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet.