Auch nach dem Seitenwechsel war der LASK die stärkere Mannschaft - jetzt auch mit Chancen. In den Blickpunkt rückte vor allem Marko Raguz: Der Stürmer verfehlte in der 59. Minute per Kopf das Tor, eine Minute später bekam Knoflach gerade noch eine Hand an seinen abgefälschten Schuss. Zuvor hatte Schiedsrichter Robert Schörgenhofer ein grenzwertiges Einsteigen von Maximilian Hofmann gegen den LASK-Stürmer übersehen. Dann musste Raguz, der dabei an der Nase verletzt wurde, den Platz verlassen.