Von hundert auf null von einem Tag auf den anderen — so ist es vielen Angehörigen, nicht nur von Wachkoma-Patienten, durch Corona gegangen. Sie durften ihre Lieben, die in einer Pflegeeinrichtung leben, plötzlich nicht mehr sehen. Nicht mehr berühren. Nicht mehr betreuen. Kürzlich hat die Ombudsfrau an dieser Stelle über den Fall einer 19-jährigen Wienerin berichtet, die seit einem Unfall im Wachkoma liegt. Täglich haben sich ihre Mama Elvira K. und ihre Tante Cornelia S. um sie gekümmert. Meist acht Stunden waren die beiden bei der jungen Frau im Pflegeheim des Wiener Gesundheitsverbundes, um sie dort unterstützend zu fördern und mit ihr zu üben. Aber auch, um ihr vertraute Sicherheit durch die Anwesenheit zu geben.