Ende März haben österreichische Wissenschaftler mit der Entwicklung eines Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern im Blut begonnen. In nur kurzer Zeit ist es ihnen gelungen, ein eigenen Angaben zufolge „qualitativ hochwertiges“ Testsystem zu entwickeln, das auch in kleinen Labors angewendet werden kann. „Es wird derzeit validiert und sollte im Sommer einsatzbereit sein“, so die Forscher am Dienstagabend.