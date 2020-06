Unerwünschte Penis-Bilder werden zu Baby-Kätzchen

Nach der Ausstrahlung entwickelte sich eine große Debatte darüber, in Zuge derer die Slow-Dating App „Once“ reagierte. Sie schaltete ein neues Feature frei, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz Nacktfotos erkennt. Wird so eines via App verschickt, wird es automatisch in ein Foto eines süßen Katzenbabys verwandelt. Sollte das Nacktfoto jedoch gewünscht gewesen sein, kann es freigeschalten werden.