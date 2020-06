Jede Woche Gratis-Open-Air bei Wiener Viktoria

Jeden Freitag findet am Gelände des Fußballclubs Wiener Viktoria in Meidling der „Friday Music Club“ statt. Open-Air treten namhafte österreichische Musiker bei freiem Eintritt auf. Roman Gregory und das Birgit Denk Trio gaben ihr Können schon zum Besten, Russkaja, The Freemen Singers und Andy Baum und Christian Becker stehen noch in den Startlöchern. Je 100 Besucher sind zu den Konzerten zugelassen.