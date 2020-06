Mit seinen sieben WM-Titeln ist Schumacher nach wie vor der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Im Jahr 1998 ermöglichte der Deutsche, der bei einem schrecklichen Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 in Meribel schwerste Kopfverletzungen erlitt und seither um die Rückkehr in ein normales Leben kämpft, seinem Bruder Ralf den Wechsel von Jordan zu Williams.