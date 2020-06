Ob am See oder in den Bergen - die meisten Österreicherinnen und Österreicher setzen in Zeiten wie diesen auf Heimaturlaub. Vor allem Camping ist bei vielen beliebt. Camping-Urlaub ist ideal für Familien mit Kindern, man ist flexibel und meist auch sehr preiswert unterwegs. Zudem ist es perfekt für alle, die das Abenteuer lieben und raus aus dem Alltag wollen. Immerhin muss man sich beim Campen auf die unterschiedlichsten Wetterbedingungen gefasst machen. Auch auf Selbstversorgung und unübliche Sanitäranlagen sollte man sich einstellen.