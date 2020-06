Weil ein betrunkener Pkw-Lenker (64) am Dienstagabend in der Stadt Salzburg ein riskantes Abbiegemanöver versuchte, musste eine 16-jährige Mopedlenkerin bremsen. Die Jugendliche stürzte von ihrem Moped und zog sich durch den heftigen Aufprall Prellungen an der rechten Körperhälte zu.