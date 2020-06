Immer wieder floss in der On-Off-Beziehung der 40-Jährigen und ihres 39-jährigen Freundes reichlich Alkohol. Auch der Polizei war das Paar bestens bekannt, mussten die Beamten doch wiederholt ausrücken, um Streitigkeiten zu schlichten. Am 3. November 2019 war es wieder einmal so weit. Nachdem sowohl der 39-Jährige als auch die 40-Jährige in einem Kellerstüberl in Kleinpetersdorf weit über den Durst getrunken hatten, flogen die sprichwörtlichen Fetzen.