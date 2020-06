Insgesamt kann ein Betrieb durch „Digi4KMU“ eine Förderung von bis zu 53.300 Euro lukrieren. Beginn ist am 15. Juni, 10 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Zunächst gilt das „First Come, First Served“-Prinzip, Mikl-Leitner betont aber: „Wir schließen eine Fortsetzung nicht aus, wenn die Förderung ein Erfolg ist.“ „Digi4KMU“ ist eine weitere Initiative einer seit mehreren Jahren laufenden Begleitung des digitalen Wandels durch das Land. So wurden etwa eine Geschäftsstelle für Digitalisierung und das Haus der Digitalisierung ins Leben gerufen.