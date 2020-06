Einen Kubikmeter, also in etwa so groß wie eine handelsübliche Waschmaschine, messen die Mini-Satelliten der neuesten Generation. Relativ klein und kompakt sind auch die Bauteile, die die Firma AT-Space in der Seibersdorfer Straße in Hof entwickelt und produziert. Die blau-gelben Weltall-Pioniere rund um Co-Gründer Michael Kitzmantel haben nämlich ein widerstandsfähiges System entwickelt, in dem keine Leitungen mehr in der Antriebseinheit gebraucht werden und damit das gesamte Modul der Satelliten sogar vor einem turbulenten Raketenstart schützen. Bis Ende April war das junge Unternehmen noch in Betreuung des heimischen „Technologie-Inkubators“ Accent. Diese Kooperation will man auch in Zukunft fortsetzen: „Wir haben vor allem vom großartigen Netzwerk des Landes profitiert. Mittlerweile beliefern wir ja auch indirekt Apple und Airbus“, so Kitzmantel stolz.