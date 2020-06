In der US-Nationalgarde seien nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Coronavirus-Infektionen aufgetreten, teilte am Dienstag eine Sprecherin der Nationalgarde-Einheit mit. Zur Zahl der Infektionsfälle wollte sie keine Angaben machen. Die Ansteckungsfälle unter den Soldaten dürften die Sorgen schüren, dass die derzeitigen Massenproteste in den USA eine erneute starke Ausbreitung des Virus fördern könnten.