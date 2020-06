Landeshauptmann Günther Platter betonte am Dienstag, dass der Beschluss der Landesregierung über die finanzielle Übernahme des Mammutprojekts „Rundumerneuerung Ferdinandeum“ freigegeben wurde. Nun soll das europaweite Vergabeverfahren so rasch wie möglich abgewickelt werden. Dadurch, so hoffen die Verantwortlichen, soll bereits kommendes Frühjahr das Siegerprojekt feststehen.