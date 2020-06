Gegen 19 Uhr war die 18-Jährige in Fürth bei Piesendorf am Dienstag unterwegs, als sie plötzlich von der Straße abkam und mit dem Auto ihres Vaters rechts gegen eine Leitschiene krachte. Dabei wurde die junge Frau verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden. Am Auto und der Leitschiene entstand Totalschaden. Warum die 18-Jährige von der Straße abgekommen ist, steht noch nicht fest. Ein Alkomattest ergab 0,00 Promille.