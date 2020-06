Brasilien, das von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffene Land in Lateinamerika, hat am Dienstag 32.091 neue Covid-19-Fälle vermeldet - und damit fast doppelt so viele Neuinfektionen wie die USA mit ihren 17.598 Coronavirus-Fällen. Brasilien verzeichnet bis dato 739.503 bestätigte Fälle, das entspricht weltweit der zweithöchsten Ansteckungsrate nach den Vereinigten Staaten mit bisher 1,956.421 Infizierten.