Kritik an Finanzierung

Demnächst folgen die Gastrogutscheine. Alle Haushalte erhalten Bons in der Höhe von maximal 50 Euro. Die NEOS kritisieren hier unter anderem die Finanzierung. So würden etwa Zahlungsmittelreserven der Stadt herangezogen werden, auch sei eine Umwidmung von zehn Millionen Euro aus der Taxi-Aktion geplant. Umgewidmet werden laut Wiederkehr auch fünf Millionen Euro, die ursprünglich für die Dotierung des Existenzsicherungs- bzw. Notlagenfonds der Wirtschaftskammer Wien vorgesehen gewesen seien.