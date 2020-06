Und so nebenbei liegen die Nerven blank, zeigt die schwachsinnige, dumme gelb-rote Karte für Maximilian Sax ebenso wie die Undiszipliniertheiten an der Linie: Ilzer erhielt nach 31 Minuten wegen Kritik die gelbe Karte, dann sah er nicht einmal das 0:2, da er in diesem Moment wieder einmal mit dem vierten Offiziellen diskutierte. Und sein „Co“ Uwe Hölzl stoppte nach 87 Minuten nahe der Eckfahne den Ball im Feld, sah ebenfalls Gelb.