Arnautovic und sein Management dürfen sich zu den Gerüchten nicht äußern, da sein Klub Shanghai SIPG die Sache selbst in die Hand nimmt - Stellungnahmen zu den Medienberichten sind nun „Chefsache“. Für Arnautovic gilt weiter, was er letzte Woche anlässlich der Präsentation seiner Gin-Marke in Wien (ganz oben im Video) gesagt hat: „Ich bereite mich auf die Rückkehr vor, warte nur auf das Okay des Vereins.“ Dann gilt es, Visum und Flug zu organisieren - und ab nach Schanghai!