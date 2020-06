Im U-Ausschuss wurde am Dienstag eine tiefe Kluft zwischen WKStA und Soko Ibiza/Tape deutlich. Es gibt Vorwürfe von Befangenheit auf der einen und Dilettantismus auf der anderen Seite. Am Mittwoch darf der Leiter der Sonderermittler in der komplexen und brisanten Causa auch zu seinem Wort kommen.