Glanzlos, aber mit eiskalter Professionalität hat Bayer Leverkusen das Fußball-Märchen des deutschen Viertligisten 1. FC Saarbrücken beendet und greift nach dem ersten Titel seit 1993. Die „Werkself“ mit ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic ab der 62. Minute siegte am Dienstag auswärts 3:0 (2:0) und bekommt es im Finale am 4. Juli mit dem Sieger der Mittwochpartie Bayern München vs. Eintracht Frankfurt zu tun.