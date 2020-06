Kapfenberg hat heute im Kellerduell Dornbirn zu Gast und könnte mit einem Sieg die Rote Laterne nach Graz-Weinzödl schicken - in einer Saison ohne Absteiger mehr eine Prestigefrage. „Wir werden sicher rotieren, am Sonntag wartet Ried. Da wollen wir in Bestbesetzung antreten“, so Trainer Kurt Russ, der auf Lang (gesperrt) und Mikic (Knieprobleme) verzichten muss.