Der Transfer verlief in Corona-Zeiten aber spannend. „Wir haben alles auf elektronischem Weg abgewickelt, auch die Leistungstests“, so Degen, die den letzten großen „Test“, die Matura, mit Auszeichnung bestand. Jetzt folgt die fußballerische Reifeprüfung. Degens Ex-Trainer Chris Lang ist stolz: „Das zeigt, dass Sturm eine gute Ausbildungsstation ist.“ Stimmt - denn mit Maria Plattner soll die nächste Sturm-Spielerin bald Probetrainings in Deutschland haben...