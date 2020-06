Maske hin, Desinfektion her: Spätestens wenn im Bus der Sitznachbar niest, macht sich bei Mitreisenden ein mulmiges Gefühl breit. Wer kann (und nicht ohnehin im Home-Office sitzt), setzt auf das gefühlt sichere Auto, so die Daten: Einer Umfrage der TU Wien zufolge fuhren vor der Krise noch mehr als fünf Prozent der 2500 Befragten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen. In der Krise war es weniger als ein Prozent. Die Zahl der Auto fahrenden Einkäufer stieg hingegen an.