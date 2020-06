Ein 45-Jähriger und ein 28-Jähriger, beide aus dem Bezirk Braunau, wollten am Dienstag gegen 15.45 Uhr in einer Garage die Kardanwelle an einem Pkw ausbauen. Zu diesem Zweck befestigte der 45-Jährige den Haken eines Werkstattkranes an einer Öse des Motorblockes und hob das Fahrzeug mit dem Kran an. Der 28-Jährige legte sich im Bereich des Motors unter das Fahrzeug.