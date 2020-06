Die Champions Hockey League (CHL) wird ab der Saison 2023/24 nur noch mit 24 Eishockey-Teams ausgetragen! Das entschieden die Aktionäre des europäischen Wettbewerbes am Dienstag auf ihrer Generalversammlung in Zug in der Schweiz. Die Reduzierung der Mannschaften von 32 auf 24 werde „höhere Qualität und mehr Exklusivität“ bringen, hofft der seit 2018 amtierende CHL-Präsident Peter Zahner.