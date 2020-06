Leere Zettel nur ein Randphänomen

Was auffällt ist, dass heuer deutlich mehr Kandidaten angetreten sind als in den Jahren zuvor. Das sei ein Indiz dafür, dass viele Lehrer bei der Beurteilung im Jahreszeugnis „kulanter“ gewesen seien und im Zweifelsfall auch schwächere Schüler zur Matura zuließen, erklärt der für die Reifeprüfung zuständige Sektionschef im Ministerium, Andreas Thaller. Damit könne eventuell auch ein Teil der schlechteren Resultate erklärt werden. Die im Vorfeld heftig diskutierten leer abgegebenen Zettel, da die betroffenen Schüler aufgrund der Einbeziehung des Jahreszeugnis ohnehin schon positiv waren, scheinen ein Randphänomen gewesen sein: An den AHS gab es in Mathematik bisher nur eine einzige Maturaarbeit mit null Punkten, an den BHS 16.