Tierrettungen stehen zur Zeit für Polizei und Feuerwehr an der Tagesordnung. Wie berichtet, wurden am Montag gleich drei Schlangen und ein Vogel im Raum Villach von den Einsatzkräften gerettet. In Spittal wurde ein kleiner Igel aus einem Lichtschacht befreit. Und am Dienstagvormittag gab es das Happy End für ein kleines, süßes Rehkitz, das sich auf einem Betriebsgelände unter einer Bodenplatte verfangen hatte, dann von Mitarbeitern zwar befreit werden konnte, aber dann in Panik in einen Schacht - gefüllt mit Wasser - stürzte.