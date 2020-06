Auch wenn wir noch immer Masken tragen müssen und die Pandemie nur gefühlt, aber noch nicht wirklich überwunden ist: Die Freude am Einkaufen lassen wir uns nicht verderben. Hier noch ein Teil, da noch ein Paket, der Einkaufswagen quillt schon über. So weit, so gut. Aber jetzt ist wichtig, dass man alles so im Auto verstaut, dass wir die Begeisterung im Extremfall nicht mit dem Leben bezahlen, wie ein ÖAMTC-Crashtest zeigt.