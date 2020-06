Österreichweite Premiere

Das Unternehmen aus St. Marienkirchen an der Polsenz bietet seit dieser Woche österreichweit die ersten alpinen Bestattungen an. Statt einem Grabstein wird dabei knapp unter dem Gipfelkreuz in einem biologisch abbaubaren Ruhekissen ein Teil der Asche begraben. Und darüber ein Enzian gepflanzt. „So wird der Verstorbene Teil des Berges. Grundsätzlich wollen wir aber so wenig wie nur möglich in die Natur eingreifen. Grabsteine oder ähnliches passen dort überhaupt nicht hin“, so Schauer.