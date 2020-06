Für den Besuch in den Freibädern gelte fixe Besucherobergrenzen. Für die Stadtbäder kann der aktuelle Stand an Badegästen sogar im Internet auf stadt-salzburg.at eingesehen werden. Die Grenzen sind von der Größe des Bads abhängig. Das „Lepi“ ist für 2500 Besucher zugelassen. Im Volksgarten gilt ein Limit von 750 Gästen. Die Vorgaben der Bundesregierung schreiben zehn Quadratmeter Liegefläche pro Person vor. Für Personen in einem gemeinsamen Haushalt gelten die Abstandsregeln jedoch nicht. Trotz der bevorstehenden Lockerung am 15. Juni gilt in Innenräumen wie Kassen-, Sanitär- und Umkleidebereichen noch die Maskenpflicht.