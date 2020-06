So sieht es auch Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ). „Ich finde es nicht gut, dass Salzburg jetzt vom Drehkreuz in Wien abgeschnitten ist“, so Auinger. Auch er bezweifelt, dass viele sich mit dem Zug nach Wien aufmachen. „90 Prozent der Passagiere sind in Wien umgestiegen.“ Vernichtend ist die Kritik von Liesl Weitgasser (NEOS): „Schlecht für das Land, die Wirtschaft und die Umwelt, weil die Gefahr besteht, dass bis zu 75.000 Passagiere auf die Straße nach München ausweichen. Gut für München und Frankfurt - Gratuliere!“ Kritik kommt ebenso Marlene Svazek (FPÖ), der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft.