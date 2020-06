Am meisten Defizite in Mathe und Deutsch

Die Studie zeigt auch, wo es fehlt: Zwei Drittel der Nachhilfe-Schüler (17.000) erhielten Unterstützung in Mathematik, ein Drittel (7500) in Deutsch, 22 Prozent (6000) in einer Fremdsprache. Bei den Volksschulkindern wurde Nachhilfe in knapp zwei Dritteln der Fälle in Deutsch erteilt.