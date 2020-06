Der Bericht beinhaltet neben einigen Kritikpunkten spannende Zahlen: Von den 20 Rettungswagen-Stützpunkten in der Steiermark werden im Jahr rund 17.500 Einsätze durchgeführt, etwa 14 Prozent davon sind Fehleinsätze und Leerfahrten. Sie sind von 2015 bis 2018 um die Hälfte gestiegen! Vor allem im Großraum Graz wird oft ohne Not Alarm geschlagen. Brisant: Der Rechnungshof rät dazu, Zusammenlegungen von Stützpunkten im Bezirk Liezen, in der Mur-Mürz-Furche, in der Ost- und Südoststeiermark zu prüfen.