Vorhersagen sehr schwierig

Bislang wurde vorwiegend der Übertragungsweg im städtischen Raum, etwa durch Tauben oder Nagetiere untersucht. Die Studienautoren fordern daher auch mehr Forschung in anderen Bereichen, in denen es eine veränderte Landnutzung gibt. Schließlich kommen dadurch auch Nutztiere vermehrt in Kontakt mit wildlebenden Schlüsselwirten, wie etwa Fledermäusen. Es sei besonders wichtig, den Ursprung des Ausbruchs zu finden, um entsprechend auf mögliche Krankheiten reagieren zu können - hier gebe es große Lücken, erklären die Wissenschaftler. Zwar sind Gebiete in Südamerika und Asien bereits recht genau erforscht, um genaue Vorhersagen über das Auftreten neuer Viren treffen zu können, ist die Datenlage in großen Teilen der Welt noch deutlich zu gering.