Gegen 10.15 Uhr wollte der Lastwagenfahrer am Dienstag von der Fritz-Konzert-Straße an der Kreuzung mit der Anton-Melzer-Straße rechts abbiegen. „Bereits am Anfang der Abbiegspur musste er anhalten“, informiert die Polizei. Er konnte an der Fahrzeugreihe auf der Nebenspur nicht vorbeifahren.