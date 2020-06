Schmid: „Wenn bei Kindern der Eindruck entsteht, Gangbang ist eine normale Sexualpraktik, in der die Frau benutzt und gedemütigt wird, dann ist das sicherlich ein extremes Problem.“ Kinder sollten nicht mit solchen Inhalten aufwachsen. „Der Verdacht ist naheliegend, dass sich da Wertegrenzen verschieben.“ Schmid hatte daher einen Bescheid an den größten Anbieter mit Sitz in Zypern gesendet - allerdings kein Einlenken ausgelöst.