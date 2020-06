Am Dienstag musste sich der Nebenerwerbslandwirt vor dem Landesgericht Steyr verantworten. Der 47-Jährige wurde wegen Tierquälerei zu einer Geldstrafe von 6120 Euro verurteilt. Weiterhin auf der Suche ist man nach einem Vogelhasser in Braunau. Seit Wochen werden Tiere misshandelt oder getötet. Die Pfotenhilfe Lochen hat die Ergreiferprämie nun auf 1000 Euro erhöht, hofft so dem Tierquäler schnell auf die Schliche zu kommen.