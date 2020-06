Jüngere fühlten sich einsamer

Die jüngsten Österreicher, die ab 1994 geborene „Generation Z“, berichtete mit 67 Prozent am häufigsten über Einsamkeitsgefühle. Europaweit waren es sogar 68 Prozent in dieser Altersgruppe. Bei den „Millennials“ (Geburtsjahre 1980 bis 1993) waren es 57 Prozent (europaweit 62 Prozent) und in der „Generation X“ (1965 bis 1979) nur noch 40 Prozent (europaweit 50 Prozent). Die wenigsten Probleme mit Einsamkeit hatten die vor 1946 Geborenen (14 Prozent in Österreich und 37 Prozent europaweit) und die nachfolgenden „Baby Boomer“ (37 Prozent in Österreich und 41 Prozent europaweit).